المرور تصدر تنويهاً “هاما” بخصوص العقود المرورية

2022/04/07 | 20:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تنويه هااام بناءا على امر السيد وزير الداخلية عثمان الغانمي ومتابعة السيد مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي باشرت مديرية المرور العامة بتوزيع العقود المرورية هذا اليوم إلى مدينة بغداد والمحافظات بعد انتهاء العقد مع الشركات وسيكون هذا الإجراء سياق عمل ثابت لذا اقتضى التنويه.قسم العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة الخميس ٧-٤-٢٠٢٢.

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