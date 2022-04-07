السعودية تعلن عودة سفيرها إلى لبنان بعد أشهر على أزمة قرداحي وتوضح السبب

2022/04/07 | 20:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أكثر من 5 أشهر على اندلاع الأزمة التي تسببت بها تصريحات وزير الإعلام السابق جورج قرداحي، أعلنت السعودية، الخميس،عودة سفيرها إلى لبنان مبررة ذلك بضرورة عودة لبنان إلى عمقه العربي

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