بينها اثنتان عربيتان.. قائمة الدول التي رفضت تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

2022/04/07 | 20:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان الذي يتخذ من جنيف مقرا.

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