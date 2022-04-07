العجز - سمير الأمير

2022/04/07 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سمير_الأمير ꧁-;-سمير الأمير ꧂-;-مأساة أن تصبح عاجزا أمام صلف ذبابةأو إصرار ناموسة على الحصول على دمك من مكان تفضله هي، لا تمنحه لها أنتأو تزحزح إحدى فقراتك القطنية بلا مبرر معقول، أو سقوطك فى بالوعة الصرف وأنت في الطريق لعملك، لا شيء تقريبا يمكنك فعله أمام كل هذه الفواجع غير المدرجة بخطط الحكومةفما بالك بمطاردات الدائنين وتلف السجلات وصلف المكاتب مع ابنتك الوحيدة الت ......





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