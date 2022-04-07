سيرة وانفتحت (11) - كامل عباس

2022/04/07 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كامل_عباس سررت بسماع حلقة ال) BBC ) عن الانتخابات الفرنسية والمقدمة من قبل نيرمين الذهبي لأسباب عدة من بينها- نشر تعليقي على الحلقة في موقع الحوار المتمدن مع ان الموقع ماركسي ولكن ادارة الموقع (الواسع الانتشار) بمنتهى اللطف .



احييهم هنا هم وكل ماركسي يحترم الراي الآخر مثله ولا يتناول امثالي بالشتائم كوني اصبحت مرتدا .



- ذكرتني الحلقة بحلقتنا الماركسية في اللاذقية وهذه الحلقة لم يكن مخطط لها في ......





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