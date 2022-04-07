وزير الصحة: سيطرنا على كورونا والتغيرات المناخية زادت الإصابة بالسرطان

2022/04/07 | 20:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاأكد وزير الصحة وكالة هاني العقابي، اليوم الخميس، أن الوزارة استطاعت السيطرة على انتشار جائحة كورونا في البلاد، فيما أشار في الوقت نفسه إلى أن التغيرات المناخية أدت لزيادة الإصابة بالسرطان.وقال العقابي خلال كلمته بالاحتفالية الخاصة بمناسية يوم الصحة العالمي ومرور 30 عاما على وجود منظمة الصحة العالمية في العراق وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "كوادر وزارة الصحة قدموا التضحيات من اجل تطوير العمل وانقاذ حياة المواطنين"، مبينا، "استطعنا نوعا ما السيطرة على الجائحة".وأضاف، أن "العراق استطاع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تدريب الكوادر البشرية وابداء النصح"، مبينا أن "الوزارة بذلت جهودا جبارة في فتح مستشفيات واسرة نوعية واستطاعت استيعاب الاعداد وتقليل عدد الوفيات بكورونا".وتابع أنه "كانت هنالك تحديات في بداية انتشار كورونا تتمثل بنقص في الاوكسجين ولكن استطعنا بالتعاون مع بعض الدول من السيطرة على الامر".وحول مرض السرطان وزيادة اعداد المصابين أكد العقابي أن "التغيرات المناخية في الفترة الاخيرة ألقت بظلالها على جميع الدول مما أدى زيادة امراض السرطان وبالتالي زيادة الوفيات".وتابع أنه "خلال العام الجاري هنالك محاولة تغيير بعض النظم الصحية والبدء بالضمان الصحي لاستيعاب اعداد المراجعين في المستشفيات".

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