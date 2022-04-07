توقيف منتسب تجاوز على مواطن في بابل

2022/04/07 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

أفادت شرطة بابل، اليوم الخميس، بتوقيف منتسب تجاوز على مواطن في المحافظة.

وذكر بيان لقيادة الشرطة، تلقته (بغداد اليوم): "تنوه قيادة شرطة بابل إلى أن قائد شرطة المحافظة اللواء خالد تركي الشمري ، وجه وعلى الفور بإيداع المنتسب الذي تجاوز على المواطن في منطقة جبلة التوقيف وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وشدد البيان، "على حرص القيادة بتطبيق مبدأ حماية حقوق الانسان والعمل ضمن استراتيجية وزارة الداخلية وأهدافها المنشودة في حماية أمن وكرامة المواطن وتوفير أفضل الخدمات له".

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