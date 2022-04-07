4 فرق تتجه للسيطرة على حريق كبير بمعمل حلويات في بغداد

2022/04/07 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، اليوم الخميس، اندلاع حريق كبير في معمل حلويات في بغداد، مبينة انها وجهت 4 فرق للسيطرة عليه.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "حريقا كبيرا اندلع في معمل حلويات جدول بمنطقة الدور ببغداد".

وأضافت انها "أرسلت 4 فرق إطفاء للسيطرة على الحريق".

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