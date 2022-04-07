توب 5: تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني.. وتركيا تُحيل قضية خاشقجي للسعودية

2022/04/07 | 21:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني وردود الفعل عليه، إلى قرار القضاء التركي بإحالة قضية مقتل الإعلامي جمال خاشقجي للسعودية، وتوصل لبنان إلى اتفاق مبدئي للحصول على 3 مليارات دولار من صندوق النقد...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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