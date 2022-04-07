السجن ستة أعوام لوزيرة جزائرية سابقة بتهم فساد

2022/04/07 | 21:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جزائرية، الخميس، حكما بالسجن النافذ، ستة أعوام، على وزيرة الثقافة السابقة، في عهد عبد العزيز بوتفليقة، خليدة تومي، بتهم فساد، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

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