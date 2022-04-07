2022/04/07 | 21:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظهرت المقالة ذي قار..



السجن 7 أعوام وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار بحق تاجري مخدرات أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار.. السجن 7 أعوام وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار بحق تاجري مخدرات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار.. السجن 7 أعوام وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار بحق تاجري مخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).