الصحة العالمية: شراكتنا مع العراق تعيش أقوى فتراتها

2022/04/07 | 21:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاأكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن الشراكة مع وزارة الصحة العراقية تعيش أقوى فتراتها، مشيراً إلى أن دعمها سيستمر.وقال ممثل الصحة العالمية في العراق أحمد الزويتن في كملته خلال احتفالية أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للصحة والذكرى 30 لتأسيس مكتب الصحة العالمي في العراق، وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، "نحتفي بمرور 30 سنة من تواجد منظمة الصحة العالمية في العراق بجهود كبيرة من زملائي و30 سنة من الشراكة مع العراقيين".وأضاف، أن "شراكة المنظمة مع وزارة الصحة تعيش اقوى فتراتها ومنذ بداية الجائحة عملت المنظمة على دعم الوزارة".وأكد، "ينبغي بهذه المناسبة أن أتوقف لأشيد بابطال الجيش الابيض الذي عرضوا حياتهم للخطر لانقاذ العراقيين".وتابع أن "الجائحة كانت لها عوارض وخيمة على العالم ولم يستثن منها العراق وسلطت الجائحة الدور على مكامن القوى والضعف على النظم الصحية في العالم وباتت كل الحكومات واعية باهمية الاستثمار في الصحة".وأشار إلى أن "وزارة الصحة استطاعت بدعم من منظمة الصحة العالمية تقييم مدى جاهزية النظام الصحي العراقي وقدرته على توفير الامن الصحي لكل المواطنين وخلصت الى توصيات مهمة من شأنها النهوض بالقطاع الصحي على المدى القريب والمتوسط ونسعى سوية للوصول الى التغطية الصحية الشاملة".وأكد من جانب ثان أن "تغيير المناخ مسؤول عن 23 %‎ من اجمالي العبء المرضي في شمال شرقي المتوسط اذ يموت قبل الاوان ما يقدر من مليون شخص في منطقتنا بسبب العيش في بيئة غير صحية وتؤدي الاخطار البيئية التي هي تلوث المياه والهواء بالمواد السامة ونقص المياه والخدمات الى تفاقم الضعف المتأصل في بلداننا امام الامراض المعدية".

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