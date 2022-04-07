شهداء الشيوعية : عبد علي جبر ونجليه حسن وحسين (2-5) - حسين علوان حسين

2022/04/07 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_علوان_حسين منشور الطالب الشيوعي البطل عماد كاظم حسن حسين الجبوري / مواليد 1963 ، بتاريخ 17 / 1 / 1981 في ناحية القاسمقبل التفصيل في قصة هذا المنشور– الذي ستتضح في نهاية هذه الحلقة علاقته بالشهيد الشيوعي المغدور بعد أبيه : حسن عبد علي جبر – لا بد من التطرق إلى ظاهرة تفرَّد بها النشاط السياسي و الاجتماعي للحزب الشيوعي العراقي ، ألا و هي الانتشار الواسع لشعبيته الجماهيرية بين أوساط العمال و الكسبة و الحرفيي ......





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