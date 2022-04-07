قيادة شرطة بابل توجه باعتقال منتسب أمني اعتدى على مواطن

2022/04/07 | 21:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجهت قيادة شرطة بابل اليوم الخميس، أمراً بالقبض على منتسب أمني قام بالتجاوز على أحد المواطنين.وقالت القيادة في بيان تلقته ايرث نيوز، إن “قائد شرطة المحافظة اللواء خالد تركي الشمري، وجه وعلى الفور بإيداع المنتسب الذي تجاوز على المواطن في منطقة جبلة التوقيف وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.فيما اكدت القيادة “حرصها على […]

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