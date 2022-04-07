2022/04/07 | 21:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جميع الملقى القبض عليهم من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4إرهاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على سبعة ارهابيين في الموصل وصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على سبعة ارهابيين في الموصل وصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).