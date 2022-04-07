وفد من الاطار التنسيقي بزعامة المالكي يلتقي قادة تحالف عزم برئاسة السامرائي

2022/04/07 | 21:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر سياسي، اليوم الخميس، بلقاء جمع وفد من الإطار التنسيقي برئاسة المالكي بقادة تحالف عزم برئاسة النائب مثنى السامرائي.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "وفدا من الاطار التنسيقي برئاسة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يلتقي قادة تحالف عزم برئاسة رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي".

واعلن الاطار التنسيقي في وقت سابق، عن مبادرة لحل ازمة الانسداد السياسي بالتحاور مع جميع الكتل السياسية.

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