السعودية والكويت تعلنان عودة سفيرهما الى لبنان

2022/04/07 | 21:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دولتي السعودية والكويت، اليوم الخميس، عودة سفيرها إلى لبنان بعد أكثر من ستة أشهر على استدعائه، على خلفية تدهور العلاقات بين الرياض وبيروت بسبب تصريحات لوزير الإعلام السابق جورج قرداحي بشأن حرب اليمن اعتبرتها الرياض "مسيئة".

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء للسعودية الرسمية "واس"، قالت وزارة الخارجية السعودية إن "المملكة تؤكد على أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي متمثلةً بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية".

وجاء في بيان الخارجية، إن القرار جاء "استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي".

كما أوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها أنه "في ضوء التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية، واستجابةً للمناشدات التي أطلقتها القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتفاعلًا مع الالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء في جمهورية لبنان الشقيقة ‏باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووقف كافة الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس دول مجلس التعاون الخليجي؛ فإن دولة الكويت تعلن عودة سفيرها لدى جمهورية لبنان الشقيقة".

وأكدت الوزارة على "أهمية جمهورية لبنان وعودتها إلى محيطها العربي بكافة مؤسساتها وأجهزتها الوطنية، معربة عن الأمل بأن يعم الأمن والسلام لبنان".

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