السعودية تعلن عودة سفيرها إلى لبنان

2022/04/07 | 21:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم الخميس، عودة السفير السعودي إلى لبنان، مؤكدة على “أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي”.وقالت الخارجية السعودية إن عودة السفير السعودي إلى لبنان، جاءت “استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة […]

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