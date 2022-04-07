تعليق الرحلات الجوية في مطاري أربيل والسليمانية بسبب الغبار

2022/04/07 | 21:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت إدارة مطار السليمانية الدولي اليوم الخميس، إيقاف الرحلات الجوية مؤقتاً بسبب موجة الغبار.وقال مدير اعلام مطار السليمانية دانا محمد سعيد، في تصريح صحفي، انه تم “ايقاف الرحلات مؤقتا بسبب موجة الغبار وضيق مدى الرؤية”.وفي وقت سابق، أعلنت إدارة مطار اربيل الدولي، تعليق الرحلات الجوية لهذا اليوم.وذكر مدير المطار احمد […]

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