المعموري: الكاظمي متورط بتجويع محافظات الجنوب عبر سياسات بائسة

2022/04/07 | 21:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد رئيس اتحاد علماء المسلمين جبار المعموري، الخميس، بان الكاظمي متورط بتجويع محافظات الجنوب عبر سياسات خاطئة.وقال المعموري في حديث لـ/ المعلومة/انه” تصلنا مناشدات كثيرة حول سوء الاوضاع المعيشة بسبب ارتفاع اسعار الخضر والفواكه في محافظات الجنوب بشكل كبير جدا بسب سياسات خاطئة لحكومة الكاظمي التي اباحت استيراد كل شي عبر منافذ […]

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