مجموعة السبع تفرض عقوبات اقتصادية ومالية جديدة ضد روسيا

2022/04/07 | 21:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دول مجموعة السبع، الخميس، عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا بينها فرض حظر على كل الاستثمارات الجديدة في القطاعات الرئيسية وذلك ردا على "التصعيد المستمر للحرب" في أوكرانيا.

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