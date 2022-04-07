2022/04/07 | 22:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MUgvzUTI2lE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يؤكد لجرحى التظاهرات: الحكومة أوفت بما عاهدتكم به) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يؤكد لجرحى التظاهرات: الحكومة أوفت بما عاهدتكم به) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).