ايقاف الرحلات الجوية في مطاري اربيل والسليمانية

2022/04/07 | 22:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العاصفة الترابية تسببت بانخفاض مستوى الرؤية.

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