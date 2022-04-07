مخرجات اجتماع تحالف عزم والإطار التنسيقي بخصوص الأزمة الراهنة

2022/04/07 | 22:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال استقباله وفد الاطار التنسيقي برئاسة المالكي السامرائي يؤكد ان المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع اللجوء إلى الحوار استقبل رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي وفد الاطار التنسيقي برئاسة زعيم ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي وبحضور النائب احمد الأسدي، وعدد من نواب تحالف عزم.واكد السامرائي خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه، ان المسؤولية الوطنية […]

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