مدرب إيراني يتحدث عن استقبال السعوديين في جدة.. فماذا قال؟

2022/04/07 | 22:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد مدرب فولاذ خوزستان الإيران بالاستقبال الذي حظي به فريقه في مدينة جدة السعودية قبل مواجهة الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا، الخميس

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