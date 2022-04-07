2022/04/07 | 22:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لقناة "الحرة" إن "الحكومة الروسية تخوض حربا وحشية وغير مبررة ضد أوكرانيا، لذا فإن قناتنا الخاصة بممثلي برامج الفدية الإجرامية غير نشطة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأميركية تعلق على أنباء الانسحاب من التعاون السيبراني مع روسيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأميركية تعلق على أنباء الانسحاب من التعاون السيبراني مع روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).