2022/04/07 | 22:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أفادت وسائل إعلام، اليوم الخميس، بوقوع أكثر من 6 إصابات معظمها في حالة الخطر في عملية إطلاق نار في “تل أبيب”. وذكرت “القناة 12” أنّ “إطلاق النار جرى في 3 أماكن مختلفة في تل أبيب من قبل منفذ العملية”، مشيرةً إلى أنّ “قوات كبيرة تلاحق حالياً منفذ العملية”.وأكّد الإعلام الإسرائيلي أنّ “قوات […]

ظهرت المقالة قتيلان إسرائيليان وإصابات خطرة بعملية إطلاق نار في “تل أبيب” (فيديو) أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتيلان إسرائيليان وإصابات خطرة بعملية إطلاق نار في “تل أبيب” (فيديو)) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتيلان إسرائيليان وإصابات خطرة بعملية إطلاق نار في “تل أبيب” (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).