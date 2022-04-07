مع اقتراب فصل الصيف.. ازمة الكهرباء تتفاقم بعد انفاق نحو 80 مليار دولار عليها (تقرير) - عاجل

2022/04/07 | 22:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

يبدو ان فصل الصيف الحالي هو الاخر الذي قرر استنساخ تجارب الأعوام التي مضت بتجربة الطاقة الكهربائية وانعدامها والاستمرار بمعاناة المواطن العراقي.

ومع استمرار درجات الحرارة بالتصاعد تتفاقم ازمة الكهرباء على الرغم من إنفاق اكثر من 80 مليار دولار عليها على طيلة الحكومات المتعاقبة بعد 2003.

تفاصيل أكثر في التقرير المرفق.

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