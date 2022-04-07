تفاصيل اجتماع ضم تحالف عزم برئاسة السامرائي ووفداً من الإطار التنسيقي

2022/04/07 | 22:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، الخميس، وفد الاطار التنسيقي برئاسة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وبحضور النائب احمد الأسدي، وعدد من نواب تحالف عزم المستجدات السياسية.

واكد السامرائي بحسب بيان لمكتبه، خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه، ان "المسؤولية الوطنية تحتم على جميع الاطراف السياسية اللجوء إلى طاولة حوارٍ وطني حقيقي يضع حدًا للازمة القائمة"، محذرًا من ان "استمرار حالة الجمود السياسي ستكون لها تداعيات خطيرة على مجمل العملية السياسية".





وقد بحث اللقاء بشكل مفصّل "مسودة المبادرة الوطنية التي يعتزم الاطار التنسيقي طرحها كحلٍ اخيرٍ ينهي حالة الانسداد السياسي القائم، اذ اكد المجتمعون ان الحوار والتفاهم هو السبيل الوحيد لمعالجة الاشكالات القائمة".





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