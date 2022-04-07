2022/04/07 | 23:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Qjc-cyQAoYs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نجم عراق أيدول حارث العربي "حبك متاهة" في برنامج #ليالي_الرشيد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نجم عراق أيدول حارث العربي "حبك متاهة" في برنامج #ليالي_الرشيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).