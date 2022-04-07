خبير جوي يحسم مسار الموجة الغبارية.. هل ستجتاج محافظات الوسط والجنوب؟

2022/04/07 | 23:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بدأت الموجة الغبارية التي اجتاحت بعض محافظات البلاد، بتغيير الاتجاه صوب إيران، وهذا يعني أنها لن تقتحت أجواء محافظات الوسط والجنوب.وقال الراصد الجوي علي الموسوي في تدوينة اطلعت عليها ايرث نيوز، “خبر مفرح تحول اتجاه الرياح الى غربية في مناطق شمال البلاد سوف يسبب بعدم اندفاع الموجة الغبارية نحو مدن الوسط والجنوب، […]

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هل ستجتاج محافظات الوسط والجنوب؟ أولاً على ايرث نيوز.

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