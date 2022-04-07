2022/04/07 | 23:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت وزارة الخارجية الروسية فرض عقوبات على 358 من كبار المسؤولين والبرلمانيين في أستراليا ونيوزيلندا، بمن فيهم رئيسا وزراء البلدين عملا بمبدأ “المعاملة بالمثل”.وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن “موسكو فرضت عقوبات على 228 من كبار المسؤولين والبرلمانيين الأستراليين، بما في ذلك رئيس الوزراء سكوت موريسون، وأنها ستوسع قريبا قائمة العقوبات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تفرض عقوبات على 358 مسؤولا في أستراليا ونيوزيلندا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو تفرض عقوبات على 358 مسؤولا في أستراليا ونيوزيلندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).