القبض على 30 متسللاً من الجنسية الآسيوية أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي العراقية

2022/04/07 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس، القبض على (30) متسلل من الجنسية الاسيوية حاولوا الدخول الى الاراضي العراقية بصورة غير رسمية من محافظة ميسان.

وقالت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "من خلال مهامها في مسك الحدود العراقية مع دول الجوار ومنع المتسللين وتجار الجريمة المنظمة من تنفيذ مأربهم وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تلقي القبض على (30) متسلل من الجنسية الاسيوية حاولوا العبور الى الاراضي العراقية بصورة غير شرعية عبر محافظة ميسان".

واشار الى " القاء القبض على (٣) مهربين عراقيين المشتركين بعملية التهريب اعلاة ، وقد تمت عملية القاء القبض بعد تشكيل فريق عمل مختص ومتابعة المهربين من خلال زرع عناصر داخلهم".

وبين انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المهربين والمتسللين واحالتهم الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل".

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