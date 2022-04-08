المشاهد الأولى بعد إطلاق النار في تل أبيب

2022/04/07 | 23:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل شخصان، وأصيب ثمانية آخرون على الأقل ، إثر هجوم مسلح في تل أبيب ، بحسب متحدث باسم مستشفى إيخيلوف ، الذي يعالج الجرحى.

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