القبض على 30 متسللا آسيويا أثناء محاولتهم دخول العراق

2022/04/07 | 23:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ ألقت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، القبض على ٣٠ متسللا من الجنسية الاسيوية حاولوا الدخول الى الاراضي العراقية بصورة غير رسمية من محافظة ميسان.

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