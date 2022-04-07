زيارة سانشيز إلى المغرب.. بيان ملكي يحدد مسار العلاقة مع إسبانيا

2022/04/07 | 23:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويزور رئيس الحكومة الإسبانية الرباط، الخميس، لتأكيد المصالحة بين البلدين.وهي الخطوة التي باتت ممكنة بعد تغيير مدريد موقفها إزاء نزاع الصحراء الغربية، لصالح الرباط.

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