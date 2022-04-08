أودى بحياة شخصين وجرح 8.. حماس تُعلق على هجوم تل أبيب

2022/04/07 | 23:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باركت حركة حماس الفلسطينية الهجوم المسلح الذي استهدف "بار" في مدينة تل أبيب الإسرائيلية، الخميس، واصفة العملية بـ"البطولية"

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