قناة UTV تصدر بيانا عقب صدور مذكرة قبض بحق “ملا طلال”

2022/04/07 | 23:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أصدرت قناة UTV الفضائية، اليوم الخميس، بيانا عقب صدور أمر قبض بحق الإعلامي إحمد ملا طلال والفنان إياد الطائي من قبل القضاء العراقي.يتبع..

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