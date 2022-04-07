"يثبت خطأ جسيما بفهمنا للطبيعة".. اكتشاف "غرفة خفية" في ذرات الكون

2022/04/08 | 00:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف علماء وزنا ذريا قد يغير من كافة المفاهيم البشرية للكون والعلوم الفيزيائية إن ثبتت صحته.

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