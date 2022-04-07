2022/04/08 | 00:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كرّم برنامج رمضاني بحريني، رجل الاعمال العراقي خليل الدليمي؛ لمساهمته بشكل إيجابي في مجتمع المملكة، ليصبح بعدها “ترند” مواقع التواصل الاجتماعي.

والدليمي هو مواطن عراقي الجنسية يعيش في البحرين، كرّس حياته في خدمة الأيتام، حتى لقب بـ”أبو الأيتام”، وبناء على ذلك فقد اختاره البرنامج البحريني “أنت كفو” الذي يُعرض في رمضان 2022، والذي يسلط الضوء على الشخصيات الإيجابية.

وجهّز البرنامج سيارة جديدة بكاميرات ومكبرات صوت مخفية وقام بدعوة “الدليمي” لاختبار قيادتها بأحد الشوارع.

وخلال توقف “الدليمي” في إحدى التقاطعات منتظراً الضوء الأخضر، يفاجئه البرنامج ويحول لحظات انتظاره إلى تكريم رائع له، فيما يتأثر هو ويبكي فرحاً، ما أثار تفاعلاً إيجابياً واسعاً في مواقع التواصل، إذ تعاطف معه الآلاف في العالم العربي واطلقوا هاشتاگ يحمل اسمه، فضلا عن شهرة واسعة بعد حققها البرنامج بعد هذه الحلقة.

عراقي يكرم في البحرين متصدراً مواقع التواصل الاجتماعي#خليل_الدليمي #قناة_التغيير_الفضائية #العراق #البحرين pic.twitter.com/MPW1tcVwca

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) April 7, 2022

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