اعتقال 5 مراجعين اعتدوا على موظفين في مستشفى اليرموك ببغداد

2022/04/08 | 00:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أن سرطة حماية المنشأت والشخصيات ألقت القبض على 5 أشخاص اعتدوا على موظفين في مستشفى اليرموك ببغداد.وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “مديرية حماية المنشأت والشخصيات شرعت بالإجراءات اللازمة بحق مجموعة اعتدوا على موظفين في مستشفى اليرموك ببغداد”.وأضاف “وذلك بعد أن حصلت […]

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