بعد انتشار مقطع

2022/04/08 | 00:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة طريفة، طلبت الممثلة الإنجليزية، إيميليا كلارك، من متابعيها الكف عن استخدام صورة الملحن المصري، عمرو مصطفى، التي انتشرت بشكل واسع في شهر رمضان والتي يقول فيها كلمتي: "في رمضان؟!! في رمضان؟!!".

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