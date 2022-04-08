اعتقال أشخاص 'اعتدوا' على موظفين في مستشفى ببغداد

2022/04/08 | 00:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، عن اعتقال خمسة أشخاص "اعتدوا" على موظفين بمستشفى اليرموك في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، إن "مديرية حماية المنشآت والشخصيات شرعت بالإجراءات اللازمة بحق مجموعة اعتدوا على موظفين في مستشفى اليرموك ببغداد، وذلك بعد أن حصلت مشاجرة واعتداء على موظفي الاستعلامات الداخلية في المستشفى من قبل خمسة مراجعين".

وأضاف البيان "على الفور تدخلت قوة حماية المستشفى وسيطرت على الموقف، وسلمت المتهمين الى مركز شرطة المستشفى لاتخاذ الاجراءات القانونية وتم اقامة دعوى قضائية ضدهم من قبل موظفي الاستعلامات المدنيين وكذلك من قبل منتسبي القوة لعدم احترامهم القانون واثارة الفوضى داخل المستشفى"، مشيراً الى أن "قاضي التحقيق المختص قرر توقيف المتهمين على ذمة التحقيق".

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