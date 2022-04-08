2022/04/08 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-أ ف ب) – أكد رئيس أركان الجيش الأميركي الخميس أنه يعارض شطب فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني من قائمة “الإرهاب” الأميركية، وهو أحد شروط طهران للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.وقال الجنرال مارك ميلي أمام الكونغرس “برأيي الشخصي، أعتقد أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، ولا أؤيد شطبه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الأركان الأميركي يعارض شطب فيلق القدس للحرس الثوري الإيراني من قائمة “الإرهاب”) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الأركان الأميركي يعارض شطب فيلق القدس للحرس الثوري الإيراني من قائمة “الإرهاب”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).