السعودية تعلن عودة سفيرها إلى لبنان 

2022/04/08 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض-(أ ف ب) – أعلنت السعودية الخميس عودة سفيرها إلى لبنان، بعد أكثر من خمسة أشهر على استدعائه على خلفية تصريحات لوزير لبناني سابق حول حرب اليمن اعتبرتها الرياض مسيئة.ورغم أنّ الأزمة اندلعت إثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي إلا أنّ الرياض اعتبرت أنها تكمن في سيطرة حزب الله اللبناني […]

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