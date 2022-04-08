ماركا: البرازيل تغري غورديولا لتدريب نجوم السامبا

2022/04/08 | 00:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن يكون الإسباني، بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي حاليا، مدرب منتخب "نجوم السامبا" مباشرة بعد نهاية مونديال قطر.

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