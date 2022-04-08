تفتك بالنخيل.. فلاحو كربلاء يطالبون وزارة الزراعة بمكافحة حشرة الدوباس

2022/04/08 | 01:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنتاج التمور أصبح رديء نظراً لما تخلفه الحشرة.

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