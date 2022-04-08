الشرطة رفضت تحريرهم.. مسلحون يحتجزون

2022/04/08 | 01:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر حكومي مطلع بديوان محافظة ذي

قار، اليوم الخميس، عن تعرض موظفين في

وزارة الموارد المائية وعناصر أمنية

للاحتجاز على يد أفراد إحدى العشائر

شمالي المحافظة.

وذكر المصدر، ان "الموظفين كانوا مكلفين

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