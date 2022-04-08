خمس وفيات وعشرات الاختناقات جراء العاصفة الترابية وصحة كردستان توجه نداءً

2022/04/08 | 01:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي خمسة أشخاص وأصيب العشرات بحالات

اختناق يوم الخميس، جراء موجة الغبار

الشديدة التي اجتاحت عدة مدن في شمال

العراق.

العاصفة الترابية التي تسارعت حدّتها

مساء الخميس، تسببت بانعدام الرؤية

بعدد من المن

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