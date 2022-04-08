خُلُقية الدين العقلاني عند كانط - زهير الخويلدي

2022/04/08 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي لماذا اشتهر كانط بنقد العقل وفيلسوف الأنوار؟ وما سبب تجاهل نظريته الفلسفية عن التدين العاقل والمدني؟عمانويل كانط1724 -1804 هو فيلسوف القرن الثامن عشر، وهو واحد من مؤسسي حركة التنوير (Aufkärung)، وهي فترة تطور فكري مكثف في ألمانيا وعلى نطاق أوسع في أوروبا، والتي أرست الأسس للعديد من جوانب مجتمعاتنا الحديثة.



على الرغم من أنه لم يسافر كثيرًا، إلا أنه ظل على اطلاع دائم بالتطورات في عصره.



كان ك ......





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